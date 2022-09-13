В Уфе асфальтируют дорогу к 23 СНТ в Дёмском кордоне

Подъездная дорога к 23 садовым товариществам в Дёмском кордоне будет асфальтирована. Основание под укладку практически готово, подрядчик ожидает, пока на улице завершат работы по догазификации. Финансирование производится по поручению Главы Башкортостана в рамках возрождения в регионе огородничества.

Радий Хабиров во время первого республиканского форума «SMART-садовод» в Уфе поручил выделить в этом году 100 миллионов рублей на поддержку садовых товариществ. Половина этой суммы должна пойти на электроснабжение, остальные 50 миллионов – на дороги.

На сегодняшний день здесь, в наших садовых товариществах, проживает постоянно порядка 3000 человек. В летний период втрое здесь увеличивается количество пользователей. Это единственная заездная дорога, по которой все разъезжаются и подъезжают к своим садовым участкам. Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

Сейчас дорога будет мимо всех СНТ до главного магазина, потому что мы ходили просто по колено, женщины по колено с детьми в лужах и с колясками, было просто невозможно. Алина Морозова-Еникеева, председатель СНТ «Электроаппарат»

Примерно к магазину подъезжает и школьный автобус, который доставляет местных детей до учёбы и обратно. Поэтому о значимости этой дороги говорить не приходится. Протяженность ремонтируемого участка – чуть больше одного километра. На этой неделе планируется укладка выравнивающего слоя. Сроки окончания работ по контракту – 24 октября.