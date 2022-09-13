«Время и вечность»: в Уфе открылась новая выставка Евгении Васильевой

«Время и вечность». В Уфе открылась выставка почетного члена Российской академии художеств Евгении Васильевой. Она посвящена 160-летию со дня рождения выдающегося уфимца, академика живописи, основателя художественного музея в Уфе Михаила Васильевича Нестерова. С экспозицией ознакомился сегодня и Глава республики.

В трех залах представлены более 100 работ: живопись, графика, скульптура, а также видеоинсталляция от Евгении Васильевой. Выставку «Время и вечность» почётный член Российской академии художеств посвятила 160-летию со дня рождения Михаила Нестерова. Это и заставило автора экспозиции обратиться к философской теме, ведь выдающийся художник отчасти посвящал свои работы духовности, а это неразрывно связано со временем, говорит Евгения Васильева. Человек, по ее словам, думая о жизни на земле, задаётся также вопросом: «А что дальше?».

Нестеров тоже задавался этим вопросом. Он говорил, что искусство – это единственная тихая заводь, которая помогает верить в будущее, верить в настоящее и ориентироваться на нравственные ценности. Говорил, если кому-то я смогу передать это чувство, то это будет большая радость. Для меня большая радость передать, может быть, отчасти схожие чувства художника. Евгения Васильева, художница

Через свои работы Евгения Васильева обращается к теме взаимодействия понятий времени и вечности, их роли в жизни человека, творчестве и духовности. Помимо художественной практики, автор выставки занимается научно-исследовательской деятельностью и является автором 15 монографий, посвященных взаимодействию рационального и иррационального в современном искусстве. Произведения Васильевой сегодня хранятся в собраниях Пьера Кардена во Франции, в Епархиальном музее в Италии, а также частных собраниях в разных странах мира.

Тут видно, что у человека, как и у всех у нас, должно быть. Большой интерес к миру, к судьбе нашей, к вечности, даже к космосу. Это все подано такой легкой, сильной, женской рукой. Присутствует художественный вкус и графика, соотношение черного, белого, глубины. Салават Щербаков, народный художник России

Эти картины, как и произведения Нестерова, пропитаны духовностью, отметил во время открытия выставки Талгат Таджуддин. Верховный муфтий России считает, что подобное искусство можно отнести в ранг святых дел.

Она занимается святым делом. Пробудить людей от беспечности, от черствости, чтобы возбудить в сердце любовь и стремление жить вместе. Талгат Таджуддин, Верховный муфтий России