Ратмир Мавлиев встретился с игроками ВК «Урал»

Задачу на сезон для команд системы волейбольного клуба «Урал» озвучили сегодня на встрече игроков с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. Также на мероприятии присутствовали тренеры и министр спорта республики Руслан Хабибов.

На встрече обсудили развитие волейбола в регионе, результаты выступлений "уральцев" в суперлиге в прошлом сезоне, а также молодежной команды «Беркуты Урала», стерлитамакского «Тархана» и женской команды «Уфимочка-УГНТУ».

Мы поставили четкие задачи. «Урал» должен выйти в плей-офф, «Уфимочка» – пятое место. Другой результат мы не ожидаем. Верим, что вся система «Урала» к этому готова.

Прошлый сезон «Урал» завершил на 12-м месте из 14-ти. В этом году состав команды обновился на 30%. Сейчас волейболисты готовятся к выезду в Санкт-Петербург, где состоится второй этап кубка страны по волейболу. На первом этапе "уральцы" одержали две победы в трех матчах. В конце сентября стартует чемпионат России, а 9 октября в Уфе пройдет первый домашний матч в новом сезоне.