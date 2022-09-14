В Башкирии определился победитель «Летних шаймуратовских игр»

Сегодня в Чишминском районе прошли «Летние шаймуратовские игры». Местом проведения стала база учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Игры собрали 40 команд учащихся классов им. Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова со всей республики. Школьникам предстояло пройти полосу препятствий. Главная награда – переходящий кубок имени легендарного комдива 112-й Башкавдивизии.

Такой стартовый рывок говорит о стремлении к победе. Команды школьников выходили на трассу с интервалом в две минуты. Впереди у них дистанция в 2 км и 14 препятствий. Все в формате «Гонки героев».

Препятствия подобраны таким образом, чтобы дети смоги испытать силу и ловкость, рассчитанную на всю группу мышц. Обязательно каждую команду ведет спортивный инструктор. Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

Первым делом нужно было проползти под сеткой. Это, по сути, самое легкое испытание. А вот следующие препятствия на силу и ловкость были сложнее. Рукоходы, сетчатые стены, трубы, трюм, лабиринт. Каждое испытание – это проверка физической подготовки юных шаймуратовцев. Во многом успех зависел от сплоченности команды и взаимовыручки.

Переход по канатным качелям был непрост. В первую очередь нужно держать баланс. И не всем удавалось с первого раза преодолеть это препятствие. К слову, команды наказывались за ошибки. Штраф – пять приседаний.

В «Летних шаймуратовских играх» участие приняли 40 команд. Половина от общего числа классов имени Минигали Шаймуратова республики. Это те, кто прошел первый этап.

С 1 сентября в республики открыты 79 шаймуратовских классов. «Летние шаймуратовкие игры» уже приобрели массовый характер. Первый этап – тест на знание истории, второй этап – в формате «Гонки героев». Альфия Галиева, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Одно из уникальных препятствий – лазерный тир. Никаких пуль и взвода затвора. Достаточно навести винтовку на мишень и спустить курок. А чтобы сделать перезарядку, достаточно просто нажать кнопку.

На финишной прямой многие бежали, взявшись за руки. Время судьи останавливали только после того, как последний участник команды пересекал линию. И каждый получал медальон героя.