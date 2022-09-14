В Башкирии определился победитель «Летних шаймуратовских игр»

Сегодня в Чишминском районе прошли «Летние шаймуратовские игры». Местом проведения стала база учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Игры собрали 40 команд учащихся классов им. Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова со всей республики. Школьникам предстояло пройти полосу препятствий. Главная награда – переходящий кубок имени легендарного комдива 112-й Башкавдивизии.
Такой стартовый рывок говорит о стремлении к победе. Команды школьников выходили на трассу с интервалом в две минуты. Впереди у них дистанция в 2 км и 14 препятствий. Все в формате «Гонки героев».
Первым делом нужно было проползти под сеткой. Это, по сути, самое легкое испытание. А вот следующие препятствия на силу и ловкость были сложнее. Рукоходы, сетчатые стены, трубы, трюм, лабиринт. Каждое испытание – это проверка физической подготовки юных шаймуратовцев. Во многом успех зависел от сплоченности команды и взаимовыручки.
Переход по канатным качелям был непрост. В первую очередь нужно держать баланс. И не всем удавалось с первого раза преодолеть это препятствие. К слову, команды наказывались за ошибки. Штраф – пять приседаний.
В «Летних шаймуратовских играх» участие приняли 40 команд. Половина от общего числа классов имени Минигали Шаймуратова республики. Это те, кто прошел первый этап.
Одно из уникальных препятствий – лазерный тир. Никаких пуль и взвода затвора. Достаточно навести винтовку на мишень и спустить курок. А чтобы сделать перезарядку, достаточно просто нажать кнопку.
На финишной прямой многие бежали, взявшись за руки. Время судьи останавливали только после того, как последний участник команды пересекал линию. И каждый получал медальон героя.
На торжественной церемонии награждения объявили результаты и те команды, которые вошли в 20 лучших. Они завоевали для своих классов право принять участие на открытии памятника Герою России Минигали Шаймуратову 11 октября на Советской площади в Уфе. Абсолютным победителем и обладателем переходящего кубка имени знаменитого командира 112-й Башкавдивизии стали школьники из Кумертау.