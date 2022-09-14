В Уфе завершают строительство новой многоэтажной поликлиники

В медицинском учреждении будет и взрослое, и детское отделения. Подрядчик планирует завершить работы к началу ноября. После установят современное оборудование. Ежедневно в поликлинике смогут принять до 900 пациентов.
Ловкими движениями штукатур-маляр выравнивает раствор на шпателе, чтобы нанести на стену. Стена как холст, вместо кисти – строительные инструменты. Как у любого художника, свои секреты.
Радоваться местные жители будут уже скоро. Строительные работы подрядчик планирует завершить в начале ноября. Внутри сейчас трудятся электрики и отделочники.
Для установки аппарата МРТ ждут подключения постоянного электричества. Специально для поликлиники была построена отдельная трансформаторная подстанция. С территории будущего медучреждения перед этим перенесли другую, чтобы без света не остались местные жители.
На улице рабочие завершают отделку фасада. Субподрядчик благоустраивают прилегающую территорию. По словам подрядчика работы на объекте выполнены на 96%. В медицинском учреждении будут оказывать помощь взрослым и детям. На смену специалистам в рабочей одежде люди в белых халатах придут уже через несколько месяцев.