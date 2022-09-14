В Уфе завершают строительство новой многоэтажной поликлиники

В медицинском учреждении будет и взрослое, и детское отделения. Подрядчик планирует завершить работы к началу ноября. После установят современное оборудование. Ежедневно в поликлинике смогут принять до 900 пациентов.

Ловкими движениями штукатур-маляр выравнивает раствор на шпателе, чтобы нанести на стену. Стена как холст, вместо кисти – строительные инструменты. Как у любого художника, свои секреты.

Радоваться местные жители будут уже скоро. Строительные работы подрядчик планирует завершить в начале ноября. Внутри сейчас трудятся электрики и отделочники.

Для установки аппарата МРТ ждут подключения постоянного электричества. Специально для поликлиники была построена отдельная трансформаторная подстанция. С территории будущего медучреждения перед этим перенесли другую, чтобы без света не остались местные жители.