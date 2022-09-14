В Госсобрании Башкирии обсудили увеличение бюджета республики

На первом пленарном заседании осенней сессии в Госсобрании республики обсудили проблемы сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших 23-летнего возраста. В частности затронули тему жилищного вопроса. Законопроекты, которые помогут улучшить ситуацию и облегчить получение выплат, планируется принять в окончательном чтении.

В списке обсуждаемых тем – готовность жилищного фонда и коммунального комплекса к отопительному периоду. Работу в этом направлении будут вести с профильными ведомствами. Актуальным стал и законопроект о продлении ещё на два года льгот по платежам за капитальный ремонт общедомового имущества для собственников жилья в возрасте 70 лет и старше, а также для инвалидов 1 и 2 групп. Пока же срок этой меры заканчивает своё действие в текущем году.

Запланировали также на заседании рассмотреть проект закона об упразднении Конституционного суда Башкортостана. Из системы его исключат до 1 января 2023 года. Это необходимо сделать в соответствии с обновленной  Конституцией России. Взамен планируется создать Конституционный совет.

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Еще один важный вопрос касается бюджета. Он увеличивается более чем на 15 млрд рублей. Мы его распределим, он пойдет прежде всего на решение вопросов, связанных с повышением эффективности всего нашего промышленного комплекса, поддержку предпринимателей, бюджетных работников и служащих и ряд других направлений.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
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