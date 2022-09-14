В Госсобрании Башкирии обсудили увеличение бюджета республики

На первом пленарном заседании осенней сессии в Госсобрании республики обсудили проблемы сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших 23-летнего возраста. В частности затронули тему жилищного вопроса. Законопроекты, которые помогут улучшить ситуацию и облегчить получение выплат, планируется принять в окончательном чтении.
В списке обсуждаемых тем – готовность жилищного фонда и коммунального комплекса к отопительному периоду. Работу в этом направлении будут вести с профильными ведомствами. Актуальным стал и законопроект о продлении ещё на два года льгот по платежам за капитальный ремонт общедомового имущества для собственников жилья в возрасте 70 лет и старше, а также для инвалидов 1 и 2 групп. Пока же срок этой меры заканчивает своё действие в текущем году.
Запланировали также на заседании рассмотреть проект закона об упразднении Конституционного суда Башкортостана. Из системы его исключат до 1 января 2023 года. Это необходимо сделать в соответствии с обновленной Конституцией России. Взамен планируется создать Конституционный совет.