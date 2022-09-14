В Госсобрании Башкирии обсудили увеличение бюджета республики

В списке обсуждаемых тем – готовность жилищного фонда и коммунального комплекса к отопительному периоду. Работу в этом направлении будут вести с профильными ведомствами. Актуальным стал и законопроект о продлении ещё на два года льгот по платежам за капитальный ремонт общедомового имущества для собственников жилья в возрасте 70 лет и старше, а также для инвалидов 1 и 2 групп. Пока же срок этой меры заканчивает своё действие в текущем году.