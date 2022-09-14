В Башкирии от инфаркта скончался мужчина, который попал в ДТП

13 сентября днём в Кигинском районе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии от инфаркта скончался мужчина, который попал в ДТП

Авария зафиксирована на 247 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Недалеко от деревни Тёплый ключ 76-летний житель Челябинской области на «Хёндай Санта Фе» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась.

Водителя экстренно доставили в больницу – ему оказали первую помощь. Вечером того же дня мужчина скончался в медицинском учреждении от обширного инфаркта. Случившееся расследуется инспекторами.

Фото: ГИБДД РБ. 

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