В Башкирии от инфаркта скончался мужчина, который попал в ДТП

Авария зафиксирована на 247 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Недалеко от деревни Тёплый ключ 76-летний житель Челябинской области на «Хёндай Санта Фе» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась.

Водителя экстренно доставили в больницу – ему оказали первую помощь. Вечером того же дня мужчина скончался в медицинском учреждении от обширного инфаркта. Случившееся расследуется инспекторами.