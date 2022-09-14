Инцидент с обрушением крыши в Стерлитамаке находится на контроле Госжилстройнадзора

В Стерлитамаке обрушилась крыша жилого дома. Данный инцидент находится на особом контроле Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Накануне комиссия проинспектировала состояние помещения.

Специалисты комитета в составе комиссии, управляющей и проектной организаций, представителей общественности произвела осмотр крыши и чердачного помещения многоквартирного дома по ул. Коммунистической,108, где произошло обрушение. Сейчас управляющей организацией предприняты меры по обеспечению безопасности жильцов. В настоящее время готовится проект срочного ремонта. 

Фото №1 - Инцидент с обрушением крыши в Стерлитамаке находится на контроле Госжилстройнадзора

На место выезжал лично я, а также инспектор. Мы осмотрели чердак, крышу. Граждане не пострадали, УК обеспечила их безопасность. Мы не ожидаем каких-либо проблем по данной ситуации. В настоящее время готовится проект срочного ремонта крыши.

Роман  Ахатов, начальник отдела Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору
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