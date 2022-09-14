Инцидент с обрушением крыши в Стерлитамаке находится на контроле Госжилстройнадзора

На место выезжал лично я, а также инспектор. Мы осмотрели чердак, крышу. Граждане не пострадали, УК обеспечила их безопасность. Мы не ожидаем каких-либо проблем по данной ситуации. В настоящее время готовится проект срочного ремонта крыши.

Роман Ахатов, начальник отдела Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору