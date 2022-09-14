Инцидент с обрушением крыши в Стерлитамаке находится на контроле Госжилстройнадзора

В Стерлитамаке обрушилась крыша жилого дома. Данный инцидент находится на особом контроле Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Накануне комиссия проинспектировала состояние помещения.
Специалисты комитета в составе комиссии, управляющей и проектной организаций, представителей общественности произвела осмотр крыши и чердачного помещения многоквартирного дома по ул. Коммунистической,108, где произошло обрушение. Сейчас управляющей организацией предприняты меры по обеспечению безопасности жильцов. В настоящее время готовится проект срочного ремонта.