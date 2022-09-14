В Бирске появилась новая поликлиника на 600 пациентов в смену

В новом здании Бирской поликлиники хватило места для взрослого и детского отделения. А количество пациентов в смену увеличилось до 600 человек.

Галина Абрамова пришла в новую поликлинику на ревакцинацию от ковида. И благодаря маршрутизации без проблем нашла нужный кабинет. В сентябре прошлого года прививалась «Спутником V», сегодня пришла за тем же препаратом.

Пришла прививаться добровольно, потому что обострение сейчас идёт. В том году вакцинировалась тоже в сентябре и целый год не болела, вот снова пришла. Галина Абрамова, жительница г. Бирска

Бирская поликлиника будет обслуживать 54 тысячи человек, в том числе 13 тысяч детей. В здании – 4 этажа, два отдельных входа – во взрослое и детское отделения, комфортные лифты, доступная среда для маломобильных пациентов. Общая площадь – почти 8000 квадратных метров.

Я в первый раз пришёл в эту поликлинику, удивился, всё шикарно. Народ есть, но по четырем этажам он как-то рассосался. А в старой поликлинике на двух этажах все кучковались и толкались. Тут просторно. Евгений Мухамадеев, житель г. Бирска

Комфортно не только пациентам, но и врачам. Кабинеты стали больше, светлее и теперь их хватает на всех.

Этот кабинет где-то в два раза больше, тут есть раковина, можно после осмотра пациента сразу руки помыть. Стоит современная бактерицидная лампа, она может гореть целый день, и глазам ничего не будет. Нам очень нравится. Дарья Банникова, врач-эндокринолог

На строительство поликлиники по республиканской адресной инвестиционной программе было затрачено почти 800 миллионов рублей. Ещё 86 миллионов распоряжением правительства Башкортостана выделено на приобретение оборудования и мебели. В здании разместили лабораторно-диагностический комплекс, хирургическое, рентгенологическое и эндоскопическое отделения, процедурные кабинеты,

Раньше пациенты всё это проходили разрозненно, то есть на территории больничного городка. Это всё было в разных зданиях. Теперь всё под одной крышей. Удобно нам, удобно пациентам. Мария Ибрагимова, заведующая поликлиникой

Ну а к тем, кому проблематично доехать до поликлиники в Бирске, поликлиника доедет сама. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретены мобильный ФАП, маммограф и флюорограф, которые обслуживают население и соседних муниципалитетов.

Это Бирский район и Бирский медокруг. Он включает в себя Аскинский, Караидельский, Бураевский, Балтачевский районы. И плюс соседние районы, которые тоже используют наш флюорограф. Ольга Павлова, заместитель главного врача Бирской ЦРБ