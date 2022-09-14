В Бирске появилась новая поликлиника на 600 пациентов в смену

В новом здании Бирской поликлиники хватило места для взрослого и детского отделения. А количество пациентов в смену увеличилось до 600 человек.
Галина Абрамова пришла в новую поликлинику на ревакцинацию от ковида. И благодаря маршрутизации без проблем нашла нужный кабинет. В сентябре прошлого года прививалась «Спутником V», сегодня пришла за тем же препаратом.
Бирская поликлиника будет обслуживать 54 тысячи человек, в том числе 13 тысяч детей. В здании – 4 этажа, два отдельных входа – во взрослое и детское отделения, комфортные лифты, доступная среда для маломобильных пациентов. Общая площадь – почти 8000 квадратных метров.
Комфортно не только пациентам, но и врачам. Кабинеты стали больше, светлее и теперь их хватает на всех.
На строительство поликлиники по республиканской адресной инвестиционной программе было затрачено почти 800 миллионов рублей. Ещё 86 миллионов распоряжением правительства Башкортостана выделено на приобретение оборудования и мебели. В здании разместили лабораторно-диагностический комплекс, хирургическое, рентгенологическое и эндоскопическое отделения, процедурные кабинеты,
Ну а к тем, кому проблематично доехать до поликлиники в Бирске, поликлиника доедет сама. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретены мобильный ФАП, маммограф и флюорограф, которые обслуживают население и соседних муниципалитетов.
Ну а старое помещение поликлиники после ремонта отдадут под дневной стационар на 40 коек. И одно крыло займет скорая помощь, которая на данный момент располагается в старом типовом здании.