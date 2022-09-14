В Башкирии на обочине трассы нашли одинокого маленького ребёнка

13 сентября на объездной трассе в Михайловке нашли одинокого маленького ребёнка. Очевидцы рассказали о спасении мальчика.
Ребёнок бегал по дороге совершенно один. Проезжавшая мимо пара решила остановиться и узнать, всё ли у мальчика в порядке. Ребёнок не смог рассказать, где его родители. Тогда неравнодушные супруги сфотографировали мальчика и опубликовали сообщение в социальных сетях, а также обратились в полицию.
Как сообщает ИА «Башинформ», родителей ребёнка удалось оперативно найти. По какой причине мальчик бегал по оживленной трассе в одиночестве – неизвестно. В случившемся разбираются правоохранители.
Фото: соцсети.