Врачи Уфы регулярно проводят уникальную операцию

Врачи больницы №17 в Уфе регулярно проводят операцию, которая ранее считалась уникальной. Об этом сообщает издание «Республика Башкортостан».
Уфимские медики проводят операции по исправлению «впалой груди». Ранее такое хирургическое вмешательство было редким, а теперь врачи проводят более десятка подобных операций. При этом уфимские хирурги проводят вмешательство без лишних разрезов.
Также в больнице проводят операции по удалению кист в почках. Опытные врачи делают их лапароскопическим методом с помощью всего нескольких проколов. Из-за этого маленькие пациенты встают с постели уже на следующий день после операции.