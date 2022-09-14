Волейбольный клуб «Урал» пополнил иностранный новичок

Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, которая была посвящена началу сезона. На вопросы журналистов отвечали президент клуба Валерий Багметов, спортивный директор Дмитрий Шуравин, главный тренер Юрий Лисицкий и капитан Егор Феоктистов.

«Урал» выходит на финишную прямую предсезонной подготовки. Обновленная уфимская команда всерьез рассчитывает улучшить показатели прошлого сезона – 12-е место из 14. Сейчас коллектив под руководством Юрия Лисицкого готовится к выезду в Санкт-Петербург, где состоится второй этап кубка страны. На первом уральцы одержали две победы в трех матчах.

Сегодня мы выезжаем на второй этап кубка в Санкт-Петербург. Там уже можно будет сказать, насколько команда готова. Там у нас остается неделя до начала чемпионата. Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»

В межсезонье «Урал» усилился не только российскими игроками. Одним из новобранцев стал аргентинец Максимилиано Каванна. Еще одним новичком команды станет иранский доигровщик Амирхоссейн Эсфандиар. Рослый игрок был одним из лидеров своей национальной сборной в Лиге Наций-2022. В ближайшее время Эсфандиар должен вылететь в Россию на подписание контракта.

Пришли новые игроки, более опытные. Я думаю, этот опыт нам поможет сильно. Нам его не хватило в том сезоне. Егор Феоктистов, капитан ВК «Урал»

Перед командой стоят серьезные задачи. Это как минимум попадание в плей-офф, то есть в восьмерку сильнейших по итогам регулярного чемпионата. Не менее серьезные цели у стерлитамакского «Тархана», женской команды «Уфимочка-УГНТУ» и молодежной команды «Беркуты Урала».

«Урал» должен выйти в плей-офф, «Уфимочка» – пятое место. Другой результат мы не ожидаем и верим, что вся система «Урала» к этому готова. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан