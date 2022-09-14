ГК «Акбузат» провёл первую встречу в новом сезоне Суперлиги

Уфимский «Акбузат» провёл первую встречу в новом сезоне гандбольной Суперлиги. Значительно обновившийся в межсезонье башкирский коллектив на своей площадке принимал «СГАУ-Саратов» – команду, которая заняла в прошлом году пятое место.

В обоих таймах «Акбузат» дал бой сопернику, но всё же потерпел поражение со счётом 25:30. Следующий матч уфимская команда 20 сентября сыграет на выезде против «Пермских Медведей».

Старт сезона оценю положительно и эффективно, наша команда молодая и новая. Сегодня, по сути, первый матч играли таким составом, поэтому было много потерь. Андрей Веденин, вратарь ГК «Акбузат»

В новом сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Место выбывшего в прошлом сезоне волгоградского «Каустика» в турнире займет дебютант – победитель Высшей лиги «Скиф» из Омска. Регулярный чемпионат пройдет в два круга, каждая команда сыграет по 22 матча. В плей-офф выйдут 8 сильнейших коллективов, остальные сыграют в турнире за 9-12 места.