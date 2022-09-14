В чемпионате Башкирии по футболу определилась четверка сильнейших команд

За тур до конца регулярного чемпионата Башкирии по футболу определилась четвёрка сильнейших клубов. Они и выявят победителя турнира уже по системе плей-офф. А в центральном матче 16-го тура встретились «Вся Уфа-Беркут» и «Старт» из «Жуково».
Столичной команде нужна была только победа для выхода в плей-офф. Уфимцы вели в счёте к перерыву, но «Старт» переломил ход матча за счёт голов со стандартов. Итог встречи – 4:3. Жуково – в плей-офф, а «Беркут» – лишь пятый.
В трёх других матчах игровой недели лидеры сезона одержали разгромные победы. «Стерлитамак» забил 12 безответных мячей «Девону», «Уфа-молодёжная» расправилась с «Торпедо» 7:1, а туймазинский «Спартак» победил второй «Старт» со счётом 6:1. В заключительном туре определятся итоговые позиции первой четвёрки, после чего сформируется сетка плей-офф. Ну а результаты 17-й игровой недели и турнирную таблицу перед заключительным туром вы можете посмотреть в видео.