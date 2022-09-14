В Башкирии состоялся легкоатлетический кросс на призы Миннивасика Абдуллина

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях рассказал об известном в республике бегуне, который за свою спортивную карьеру пересёк дистанцию почти в 1,5 раза больше длины экватора. Миннивасик Абдуллин – двукратный чемпион СССР, шестикратный чемпион России по лёгкой атлетике.

За его плечами – четыре рекорда БАССР. Причём рекорд на дистанции 3 километра никто не может побить вот уже 49 лет. Он и сейчас вносит огромный вклад в развитие легкой атлетики на своей малой родине, в Ермекеевском районе. Там состоялся легкоатлетический кросс на призы Миннивасика Абдуллина. Мероприятие традиционное и проводится уже 13-й год. Участие в нем приняли более 100 человек. Они соревновались на дистанциях 400 и 800 метров, а также в скандинавской ходьбе.