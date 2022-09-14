В Башкирии на шихан Торатау впервые поднялся инвалид-колясочник

Героем исторического события стал Миннислам Вахитов из села Малояз Салаватского района. Ранее 64-летний спортсмен уже взбирался на Иремель. Восхождение на шихан состоялось в рамках проекта благотворительного фонда имени Владимира Засова. На всем пути Миннисламу Вахитову помогали опытные инструкторы и друзья.
Подготовились к историческому событию основательно. С собой Вахитовы взяли палатку, экипировку, альпинистское снаряжение, обвязки, теплую одежду и воду. Идея покорить Торатау у Миннислама Вахитова возникла давно – с тех пор как он впервые взобрался на Иремель в 2015-м. Так же на коляске и тоже с помощниками.
Это 280 метров, которые и нужно преодолеть. По сантиметрам, с многочисленными препятствиями и с перерывами на отдых. Сложности добавляет горный рельеф, местами рыхлая почва, в которую нельзя вбить удерживающие страховку колья, кустарники и разбросанные по маршруту здесь и там камни.
До Миннислама Вахитова на вершину Торатау еще не поднимался ни один колясочник. Существует множество технологий подъема спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на горные вершины. Но система с использованием полиспаста – авторская разработка башкирских специалистов.
Всего в республике инвалидным альпинизмом и туризмом занимаются около 200 человек, это те спортсмены, кто проверяет свои силы в чемпионатах республики и страны.
Добраться до вершины шихана ему помогают профессиональные инструкторы-альпинисты. А поддерживают супруга, друзья и случайные туристы.
Прикованный к инвалидному креслу почти 40 лет Миннислам Вахитов продолжается двигаться. Сам добирается до работы, не на машине – на коляске. Развивает инвалидный спорт в родном Малоязе, выигрывает президентские гранты и открывает на них тренажерные залы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участвует в чемпионате России: в прошлом году команда Салаватского района стала лучшей в стране в соревнованиях по альпинизму.
И так от мечты к мечте. От одной цели к другой. Миннислам Вахитов первым среди башкирских колясочников покорил вершину Торатау. На путь от подножия до вершины ему понадобилось 4 часа. Сейчас ему 64 года, а планов на новые свершения хватит на десятилетия вперед. И ближайшие из них – покорение горы Таганай и хребта Зюраткуль в Челябинской области.