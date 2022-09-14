Радий Хабиров обозначил задачи работы регионального отделения «Единой России» на ближайшие годы

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров дал старт избирательной кампании следующего года. Глава республики принял участие в расширенном заседании республиканского политсовета партии. На повестке совещания план работы и постановка задач на будущее. 

В начале своего выступления Радий Хабиров поблагодарил членов регионального отделения за активную гражданскую позицию и поддержку нуждающихся. Благотворительные акции не останавливались в период пандемии. Сегодня окружить заботой, отметил глава региона, мы должны семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. И продолжить поддержку вынужденных переселенцев.

Нам нужно уже думать об увековечении памяти тех ребят, которые воюют, и тех, кто погиб в ходе СВО. Но памятник пронизать идеей дружбы народов. Это как в Великой Отечественной войне получается. Воюют буряты, тувинцы, чеченцы, башкиры, татары, русские и многие другие, совершая героические поступки. У нас три Героя России, которые погибли при выполнении боевых задач. Это русский Максим Серафимов, башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин. В трудную минуту на защиту Отечества встала вся наша многонациональная страна.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Оценка деятельности партии высокая. По итогам текущего года 137 мандатов из 150  – за «Единую Россию». Это говорит о высокой оценке деятельности партии и доверии к депутатам.

Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Глава Башкортостана также обозначил задачи работы регионального отделения «Единой России». В следующем году  пройдут выборы в Государственное Собрание  республики. Радий Хабиров отметил эффективную работу нынешнего состава депутатов. В 2024 году предстоят выборы Президента России и Главы Башкортостана. Задача, стоящая перед партией, – увеличить число членов партии  на 30% в течение следующего года. А это 30 тысяч человек.

Фото №1 - Радий Хабиров обозначил задачи работы регионального отделения «Единой России» на ближайшие годы

На сегодня мы видим, что у депутатов недостаточно полномочий для осуществления контроля. Мы будем дальше совершенствовать законодательство, чтобы у депутатов были реальные рычаги воздействия, в том числе и на подрядчиков.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Общественный контроль, который осуществляет партия, – один из серьезных аргументов, который отражается на качестве выполняемой работы.

Елена Родина, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан
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