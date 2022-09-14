Радий Хабиров обозначил задачи работы регионального отделения «Единой России» на ближайшие годы
Секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Радий Хабиров дал старт
избирательной кампании следующего года. Глава республики принял участие в
расширенном заседании республиканского политсовета партии. На повестке
совещания план работы и постановка задач на будущее.
В начале своего выступления Радий Хабиров
поблагодарил членов регионального отделения за активную гражданскую позицию и поддержку нуждающихся.
Благотворительные акции не останавливались в период пандемии. Сегодня окружить
заботой, отметил глава региона, мы должны семьи военнослужащих, участвующих в специальной
военной операции. И продолжить поддержку вынужденных переселенцев.
Нам
нужно уже думать об увековечении памяти тех ребят, которые воюют, и тех, кто
погиб в ходе СВО. Но памятник пронизать идеей дружбы народов. Это как в Великой
Отечественной войне получается. Воюют буряты, тувинцы, чеченцы, башкиры,
татары, русские и многие другие, совершая героические поступки. У нас три Героя
России, которые погибли при выполнении боевых задач. Это русский Максим Серафимов,
башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин. В трудную минуту на защиту
Отечества встала вся наша многонациональная страна.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Оценка
деятельности партии высокая. По итогам текущего года 137 мандатов из 150 – за «Единую Россию». Это говорит о высокой
оценке деятельности партии и доверии к депутатам.
Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»
Глава Башкортостана также обозначил задачи работы
регионального отделения «Единой России». В следующем году пройдут выборы в Государственное
Собрание республики. Радий Хабиров
отметил эффективную работу нынешнего состава депутатов. В 2024 году предстоят
выборы Президента России и Главы Башкортостана. Задача, стоящая перед партией, –
увеличить число членов партии на 30% в
течение следующего года. А это 30 тысяч человек.
На
сегодня мы видим, что у депутатов недостаточно полномочий для осуществления
контроля. Мы будем дальше совершенствовать законодательство, чтобы у депутатов
были реальные рычаги воздействия, в том числе и на подрядчиков.
Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
Общественный
контроль, который осуществляет партия, – один из серьезных аргументов,
который отражается на качестве выполняемой работы.
Елена Родина, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан