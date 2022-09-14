Радий Хабиров обозначил задачи работы регионального отделения «Единой России» на ближайшие годы

Нам нужно уже думать об увековечении памяти тех ребят, которые воюют, и тех, кто погиб в ходе СВО. Но памятник пронизать идеей дружбы народов. Это как в Великой Отечественной войне получается. Воюют буряты, тувинцы, чеченцы, башкиры, татары, русские и многие другие, совершая героические поступки. У нас три Героя России, которые погибли при выполнении боевых задач. Это русский Максим Серафимов, башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин. В трудную минуту на защиту Отечества встала вся наша многонациональная страна.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан