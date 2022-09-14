В Башкирии полиция задержала подозреваемых в незаконной реализации алкоголя

В Башкирии были задержаны организаторы нелегального бизнеса. Злоумышленники подозреваются в незаконном обороте алкогольной продукции.
По информации пресс-службы МВД России, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Кумертау пресечено незаконное производство и реализация алкогольной продукции. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело.
По информации МВД, злоумышленники организовали преступный бизнес в начале 2021 года. В соседнем регионе они закупали большими объемами спиртосодержащую жидкость, разливали по бутылкам и продавали.