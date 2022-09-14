Павел Качкаев: Дорожное строительство – катализатор развития региона

В Башкортостане приступили к строительству участка федеральной трассы М-7 «Волга». Протяженность отрезка, проходящего на территории республики, составит 65 километров. Он затронет Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы. Дорога пойдет в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
Как отметил Радий Хабиров, транзитный транспорт власти уведут подальше от сел и деревень, что значительно улучшит экологическую обстановку. Этот участок станет частью другого масштабного инфраструктурного проекта – скоростной магистрали Казань – Екатеринбург. Благодаря ей регион получит быстрый коридор, который свяжет Башкортостан с крупнейшими центрами страны. Новые импульсы получит и бизнес – дорога потребует строительства заправок, качественных объектов придорожного сервиса. По планам «Росавтодора», работы завершатся в 2024 году. Трасса будет четырёхполосной. На ней предусмотрели строительство двух мостов, девяти путепроводов, шести транспортных развязок, 18 сельхозпроездов, 70 водопропускных труб.
В соцсетях Глава республики отметил, что в 2022 году размер федеральных средств вырос на 167% по сравнению с 2021-м. За всеми этими цифрами – людские судьбы, их жизни и здоровье. Количество погибших в ДТП на федеральных трассах снизилось на 55%, показатель тяжести последствий ДТП – на 38%.