Павел Качкаев: Дорожное строительство – катализатор развития региона

С 2020 года республика очень серьезно начала заниматься дорожным строительством. Яркий пример – Восточный выезд. Он был заморожен на десять лет, а сегодня все вопросы решены. Было много сделано объектов, например, Южный обход и реконструкция моста через Белую. Сегодня республика приступает к возведению нового участка трассы М-7. Дорожное строительство – катализатор развития региона.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы Российской Федерации