В Уфе коммунальщики рассказали о готовности к отопительному сезону

Журналистам рассказали о подготовке к отопительному сезону. «БашРТС» завершает ремонтные работы. Их проводят комплексно. Обновляются магистрали, в ТЭЦ меняют детали турбины, промыты бойлеры в центральных тепловых пунктах. В одном из учреждений города уже включили отопление.

За погодой в домах следят в центральном тепловом пункте. Срок начала отопительного сезона зависит от одного из трёх пунктов. Если в течение пяти дней температура воздуха не поднимается выше восьми градусов со знаком плюс, или, как в прошлом году, соответствующий указ подпишет администрация. Приблизить начало отопительного сезона могут и сами жильцы. Для этого должна быть подана заявка, в которой собрано не менее 50 % подписей в доме.

В прошлом году мы включили все соцобъекты 17 сентября. В этом году уже включили РКБ им Куватова по их заявке. Кирилл Фролов, главный инженер ООО «БашРТС»

В городе 224 тепловых пункта. Конкретно этот обслуживает 34 объекта: жилые дома, организации и социальные учреждения. Связь – через магистрали. Их тоже готовят к отопительному сезону. На пересечении улиц Комсомольской и Лесотехникума ремонт завершается.

По общей протяженности было заменено 953 метра трубопровода. Организована работа по гидроизоляции лотка. Вадим Сюндюков, директор филиала «Тепловая инспекция» ООО «БашРТС»

Тепло создают в теплоэлектроцентрали №2. Работают несколько турбин. В каждой – три тысячи оборотов в минуту, причём без остановки. Круглые сутки. Малейшая неисправность – механизмы выйдут из строя. Одну из турбин сейчас завершают ремонтировать. Её запустят в сильные морозы.

Менялись элементы проточной части, те, которые непосредственно вращают турбину. Проводится контроль металла. Частично элементы турбины были заменены. Алексей Максимов, главный инженер Уфимской ТЭЦ-2

За работой оборудования следят на экранах. Тут и схемы, и камеры видеонаблюдения. Главная задача – устранить неисправность так, чтобы о ней не узнали жители города.