В ДНР открыли обновленный комплекс «Саур-Могила»

В Донецкой народной республике открыли обновленный комплекс «Саур-Могила». Один из символов борьбы с нацизмом в годы Великой Отечественной был разрушен в 2014 году в результате нового вооруженного конфликта.

Привести мемориал в первозданный вид поручил Владимир Путин. В реконструкции активное участие принимали и жители Башкортостана, в том числе и студенты в составе Всероссийского стройотряда. Президент отметил, что нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий, которую ценой собственной жизни взламывали советские бойцы, одержав крупнейшую стратегическую победу.

В честь современного поколения героев на возрождённом мемориале появились новые барельефы. Отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно. Его первоначальный облик сохранён: на легендарной высоте снова стоит обелиск, и рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя. Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла. Владимир Путин

В кровопролитных сражениях участвовали и башкирские войны. Для многих Донбасс стал последним полем битвы, в том числе и для генерала Шаймуратова. О подвиге наших земляков также было упомянуто на церемонии открытия, где принимали участие уроженцы республики. К слову, некоторые студенты, участвующие в восстановлении комплекса, продолжают помогать братской земле, помогая отстаивать другие разрушенные объекты.

Было очень приятно, что наряду с флагами тех республик, которые принимали участие в реконструкции, оказалась и наша республики. Я этот момент запечатлел в памяти на всю жизнь. Аскар Абдразаков, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан