В ДНР открыли обновленный комплекс «Саур-Могила»

В Донецкой народной республике открыли обновленный комплекс «Саур-Могила». Один из символов борьбы с нацизмом в годы Великой Отечественной был разрушен в 2014 году в результате нового вооруженного конфликта.
Привести мемориал в первозданный вид поручил Владимир Путин. В реконструкции активное участие принимали и жители Башкортостана, в том числе и студенты в составе Всероссийского стройотряда. Президент отметил, что нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий, которую ценой собственной жизни взламывали советские бойцы, одержав крупнейшую стратегическую победу.
В кровопролитных сражениях участвовали и башкирские войны. Для многих Донбасс стал последним полем битвы, в том числе и для генерала Шаймуратова. О подвиге наших земляков также было упомянуто на церемонии открытия, где принимали участие уроженцы республики. К слову, некоторые студенты, участвующие в восстановлении комплекса, продолжают помогать братской земле, помогая отстаивать другие разрушенные объекты.