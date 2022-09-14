В Уфе стартовал новый сезон любительской хоккейной лиги

Хоккейный марафон. Республиканская любительская лига открыла сезон. Практически еженедельно по выходным команды Башкортостана будут встречаться на уфимском льду. В составе – более 30 коллективов.
Так, в финале первого тура встретились команды Олимп из Бижбулякского района и Строитель из Уфимского. У бижбулякцев серьезный багаж опыта - в прошлом сезоне Олимп победил в регулярке и стал обладателем бронзы, что помогло победить в матче за первый трофей сезона.
Более 30 команд будут соревноваться на хоккейном льду в течение всего спортивного сезона, каждый коллектив проведет как минимум 39 матчей. Однако организаторы планируют развивать любительский хоккей не только среди взрослых, но и детей.