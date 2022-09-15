Башкирские ученые создают отечественный аналог противопожарного пластика

Ученые БашГУ создают отечественный аналог противопожарного пластика. Создание материала было инициировано нефтекамским заводом «Автопласт». Добавка с противогорючими свойствами будет применяться для полимеров, из которых состоит внутренняя и внешняя часть пассажирских автобусов.
Химики БашГУ ранее уже создавали рецепт на основе галогенсодержащих соединений, но он оказался токсичным. Новую противопожарную добавку разрабатывают с учетом экологичности.
Противопожарная разработка – антипирен. Кроме того, создается на основе российских составляющих. Предложение о сотрудничестве от «Автопласта» поступило как раз по причине дефицита подобных материалов на отечественном рынке.
Рецептура дорабатывается, после проведения ряда исследований до конца года планируется внедрить разработку в производство.