В Уфе при столкновении автомобилей погибли два человека

Сегодня, 15 сентября, глубокой ночью в Уфе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Уфе при столкновении автомобилей погибли два человека

26-летний местный житель на BMW X3 двигался по улице Сагита Агиша. На мосту через проспект Салавата Юлаева он допустил столкновение со встречными авто – «Тойота Королла» и «Хёндай Солярис». От удара автомобиль опрокинулся с моста прямо на автодорогу.

В аварии погибли водитель BMW и 20-летний пассажир «Хёндай», а 34-летний водитель второй иномарки был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Видео: ГИБДД РБ. 

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