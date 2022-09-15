В Уфе при столкновении автомобилей погибли два человека

26-летний местный житель на BMW X3 двигался по улице Сагита Агиша. На мосту через проспект Салавата Юлаева он допустил столкновение со встречными авто – «Тойота Королла» и «Хёндай Солярис». От удара автомобиль опрокинулся с моста прямо на автодорогу.