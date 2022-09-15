В Уфе при столкновении автомобилей погибли два человека

Сегодня, 15 сентября, глубокой ночью в Уфе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
26-летний местный житель на BMW X3 двигался по улице Сагита Агиша. На мосту через проспект Салавата Юлаева он допустил столкновение со встречными авто – «Тойота Королла» и «Хёндай Солярис». От удара автомобиль опрокинулся с моста прямо на автодорогу.
В аварии погибли водитель BMW и 20-летний пассажир «Хёндай», а 34-летний водитель второй иномарки был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.
Видео: ГИБДД РБ.