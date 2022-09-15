В Уфе 29-летняя девушка устроила ДТП и бросила в машине подростка

15 сентября ночью в Уфе произошла крупная авария. Подробности инцидента сообщает ГИБДД региона.
Неустановленный водитель на «Дэу Матиз», следуя по улице Черниковской, допустил наезд на припаркованный ГАЗ-300922. С места происшествия водитель скрылся, при этом составив в машине 16-летнюю пассажирку, которая получила в аварии травмы.
Оказалось, за рулём легкового авто находилась 29-летняя девушка. За оставление места ДТП она будет привлечена к административной ответственности. Проводится расследование случившегося.
Фото: ГИБДД Уфы.