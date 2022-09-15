В Уфе 29-летняя девушка устроила ДТП и бросила в машине подростка

Неустановленный водитель на «Дэу Матиз», следуя по улице Черниковской, допустил наезд на припаркованный ГАЗ-300922. С места происшествия водитель скрылся, при этом составив в машине 16-летнюю пассажирку, которая получила в аварии травмы.