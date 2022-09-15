Жительница Уфы рассказала, что помогло ей победить в конкурсе «Невская краса-2022»

Ильмира Салимова, студентка Института истории и государственного управления БашГУ, стала победительницей международного конкурса красоты и таланта «Невская краса-2022». С победой уфимку поздравил Глава Башкирии, который также помог девушке с подготовкой к конкурсу. Ильмира рассказала, что именно помогло ей победить, а также поделилась своими впечатлениями. Уфимка дала интервью корреспонденту ИА «Башинформ».
— Ильмира, поздравляю вас с победой! Что было самым приятным и самым сложным на конкурсе?
— Мне этот конкурс не показался сложным. Хоть и каждый день недели пребывания в Санкт-Петербурге был насыщенным, я не ощутила никакой усталости. Там была мотопрогулка, мы плавали на кораблике, различные экскурсии — например, в Петергоф. Была фотосессия в шляпках от потрясающей Анны Михайловой. Самым приятным моментом, конечно, было получение короны.
— Как возникла идея участия в этом конкурсе?
— Я листала ленту во «ВКонтакте» и наткнулась на объявление об отборе на конкурс. «Почему бы и нет?» — подумала я, ведь я с самого детства мечтала об участии в таком конкурсе.
— Кто вам помог подготовиться?
— Я обратилась за помощью к нашему Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Безмерно ему благодарна! Он мне помог с национальным костюмом, который шили именно под меня. Еще специально для конкурса мне поставили башкирский танец в коляске. И еще он предоставил мне возможность увидеть Питер с разных сторон благодаря электроприставке, которая вживляется в коляску.
У меня было два национальных костюма — первый шили под меня, а второй мне предоставили напрокат в «Альфа и М». Первый я использовала на международном фестивале, а второй - непосредственно на конкурсе. В участии в конкурсе мне помог каждый из людей - в первую очередь родители, знакомая сестры предоставила мне платье для финального выхода. Поэтому хочу сказать, что мы все выиграли - не только я, а мы все!
- Это, конечно, тяжелый вопрос, но всё же… Может, для других будет мотивирующим примером. Как вы оказались в инвалидном кресле, что произошло?
- Из-за онкологии. У меня выявили опухоль, ее удалили, и меня парализовало. Это было два раза. В первый раз в 2013 году удалили, я восстановилась. В 2019 году опухоль была доброкачественной, она рецидивировала, и я снова оказалась на коляске. Но мне кажется, это не беда. Это не должно меня затормаживать в плане реализации собственных идей, возможностей. Я тот же человек, который хочет жить и брать от жизни всё, что получится, чтобы преодолевать все трудности, что встают на пути. Нужно широченной улыбкой смотреть на этот мир и радоваться каждой частичкой.
- Ильмира, в чем ваша опора? Как близкие поддерживают вас?
- На конкурсе у меня была вся моя семья полная, моя тетя и моя двоюродная сестра. Когда я вставала на сцену, они оказывались напротив меня и постоянно в слезах. Меня это немного бодрило. Это, конечно, моя опора, я очень благодарна, что они у меня есть.
- Что вы пожелали бы таким же как вы молодым людям, у которых есть сложности со здоровьем?
- Не сидеть в четырех стенах. Не думать и не говорить себе, что ты ничего не сможешь, находясь в коляске. Нет, ты сможешь, у тебя есть все возможности сделать то, что ты желаешь. У тебя есть энергия, ресурсы, которые позволят ощутить эмоции, которые позволят тебе возвыситься, почувствовать себя такими же, как и все.
- С кем-то вы подружились на конкурсе, будете продолжать общаться с другими участницами?
- Если честно, я старалась каждую участницу узнать с самого первого приезда в Санкт-Петербург. Я должна была узнать каждую, чтобы быть уверенной, что я выиграю. Мне действительно был интересен каждый участник. Помимо участниц, это и оргкомитет, те люди, которые организовали это мероприятие. Всё прошло на высшем уровне! Я еще до сих пор не могу поверить, что это все наконец осуществилось. Я целых два года к этому готовилась и наконец этот момент настал: корона у меня!
- Спасибо, Ильмира! Желаем вам здоровья и новых побед!