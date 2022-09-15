Жительница Уфы рассказала, что помогло ей победить в конкурсе «Невская краса-2022»

- Из-за онкологии. У меня выявили опухоль, ее удалили, и меня парализовало. Это было два раза. В первый раз в 2013 году удалили, я восстановилась. В 2019 году опухоль была доброкачественной, она рецидивировала, и я снова оказалась на коляске. Но мне кажется, это не беда. Это не должно меня затормаживать в плане реализации собственных идей, возможностей. Я тот же человек, который хочет жить и брать от жизни всё, что получится, чтобы преодолевать все трудности, что встают на пути. Нужно широченной улыбкой смотреть на этот мир и радоваться каждой частичкой.