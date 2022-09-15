В Башкирии отец троих детей жестоко убил знакомого
В Нефтекамске
перед судом предстал 37-летний местный житель. Мужчину обвинили в жестоком
убийстве знакомого.
По версии
следствия, товарищи проводили вечер за распитием алкоголя. В один момент между
ними вспыхнула ссора. В порыве агрессии пьяный мужчина схватил нож и два раза
ударил им знакомого. Полученные травмы оказались смертельными.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; противоправность и аморальность поведения погибшего, явившегося поводом для преступления; наличие трех малолетних детей; частичное признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья, мужчина является инвалидом III группы, и болезненное состояние здоровья близких родственников. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.
пресс-служба Нефтекамского городского суда
Отца троих
детей признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет и
30 дней в колонии строгого режима.