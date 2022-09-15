В Башкирии мошенники оформили на женщину кредит в 1,5 млн

Жительница Нефтекамска попала на мошенников, которые дистанционно оформили на нее кредит и сняли деньги. Сумма кредита составила 1,5 миллиона рублей.

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, горожанке позвонил неизвестный и сообщил, что беспокоит ее «в связи с оказанием государственных услуг». Под предлогом восстановления учетной записи он попросил продиктовать поступающие женщине на телефон сообщения.