В Башкирии мошенники оформили на женщину кредит в 1,5 млн

Жительница Нефтекамска попала на мошенников, которые дистанционно оформили на нее кредит и сняли деньги. Сумма кредита составила 1,5 миллиона рублей.
По информации пресс-службы МВД по Башкирии, горожанке позвонил неизвестный и сообщил, что беспокоит ее «в связи с оказанием государственных услуг». Под предлогом восстановления учетной записи он попросил продиктовать поступающие женщине на телефон сообщения.
После всех действий, на телефон женщины стали поступать звонки якобы из банка и правоохранительных органов. Мошенники требовали также диктовать поступившие коды. Обман жительница Нефтекамска раскрыла не сразу, а после обращения в отделение банка. Возбуждено уголовное дело.