Глава Башкирии принял участие в заседании федеральной Правкомиссии по региональному развитию

На стройках России смогут работать осужденные по нетяжелым экономическим статьям, а также рабочие из Северной Кореи. Такие предложения были озвучены сегодня вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным. Так, например, заключённые получат возможность добиться условно-досрочного освобождения. Эти и другие вопросы обсуждались на открытом заседании федеральной Правительственной комиссии по региональному развитию.
По видеосвязи участие в стратегической сессии принял и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Вице-премьер заявил, что для решения ряда задач необходим обмен опытом, если в регионах есть успешная отработанная практика. Марат Хуснуллин отметил, что строительство жилья продолжает активно развиваться. Чтобы сохранить такую динамику и достичь национальной цели – ввода 120 млн кв. м в год к 2030-му – в муниципалитетах необходимо сформировать заделы на 2023 и 2024 годы. В частности, обеспечить земельные участки под будущие новостройки инфраструктурой.
Предусмотрен пятилетний комплексный план обновления территорий. В него входят меры по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, формирование комфортной городской среды и модернизация коммунальной инфраструктуры. Для замены последней по поручению Президента России будет утверждена специальная программа до 2027 года.