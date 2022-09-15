Глава Башкирии принял участие в заседании федеральной Правкомиссии по региональному развитию

По видеосвязи участие в стратегической сессии принял и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Вице-премьер заявил, что для решения ряда задач необходим обмен опытом, если в регионах есть успешная отработанная практика. Марат Хуснуллин отметил, что строительство жилья продолжает активно развиваться. Чтобы сохранить такую динамику и достичь национальной цели – ввода 120 млн кв. м в год к 2030-му – в муниципалитетах необходимо сформировать заделы на 2023 и 2024 годы. В частности, обеспечить земельные участки под будущие новостройки инфраструктурой.