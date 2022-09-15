Башкирия вошла в число пилотных регионов по созданию стартап-студий в вузах

Башкортостан стал одним из 20 пилотных регионов, где создадут университетские стартап-студии. Они станут связующим звеном между разработчиками и предприятиями, которые помогут в реализации инновационных идей. Участниками проекта стали три вуза: медицинский, аграрный и нефтяной. Радий Хабиров отметил, что высокий результат – в том числе заслуга работы Евразийского образовательного центра.

В стартап-студии Башкортостана будет семь основных направлений: нефтегазовое, медицинское, образовательное, аграрные проекты, технологии декарбонизации, информационные технологии, новая среда жизни. Проект в первую очередь направлен на молодых инноваторов, которые смогут рассчитывать на крупные суммы денег и, что немаловажно, внедрение своих идей в жизнь.

Эту линейку для измерения внутренних органов башкирские медики изобрели и запатентовали несколько лет назад. Прибор уже активно используют при проведении лапароскопических операций. Но, как говорится, нет предела совершенству. И студенты медицинского вуза решили модифицировать устройство, сделав его более удобным и функциональным. Разработка получила высокую оценку практикующих хирургов, а также федеральную поддержку в виде гранта в 1 млн рублей.

Суть стартап-идеи заключалась в том, что данный инструмент, имеющий низкую себестоимость и не имеющий аналогов как на отечественном, так и на западном рынках, продавался бы в больницы республики и даже за пределы. Дмитрий Галимов, студент 4 курса БГМУ

По сути, студенты представили не только изобретение, но и бизнес-модель по его реализации. Сейчас устройство получает патент, после чего будет налажено его производство. По словам разработчиков, некоторые городские клиники уже изъявили желание приобрести новые линейки для своей работы.

Особенность вида эндоскопических операций в том, что хирург определяет размеры и анатомию внутренних органов только визуально через экран монитора. Необходим инструмент для объективизации, поскольку это имеет большое значение для определения анатомических структур – нормальных размеров они либо патологически изменены. Владислав Ханов, профессор кафедры хирургических болезней и новых технологий БГМУ

Программа «Студенческий стартап» запущена в этом году Фондом содействия инновациям совместно с Министерством науки и высшего образования страны. На данный момент поддержку получили уже 25 башкирских инноваторов из самых разных сфер. Практика показывает, что молодых разработчиков немало, но далеко не все знают, что делать и как эффективнее внедрять свои изобретения. Отныне помощь в этой работе должны будут оказать и университетские стартап-студии, которые создадут в Башкортостане.

В нашей республике это был консорциум вузов, который подавался во главе с Нефтяным университетом. Это был Медицинский и Аграрный университеты. К консорциуму присоединились десятки инновационных компаний, который совместно с Фондом инфраструктурных образовательных программ создадут новую стартап-студию, которая будет развивать стартапы более быстрыми методами с выходом их на рынок, с использованием венчурного финансирования. Руслан Шаймухаметов, директор Центра содействия инновациям в Республике Башкортостан

На развитие стартап-студии планируется привлекать ежегодно до 100 млн руб. федеральных средств в течение трех ближайших лет. По задумке, университеты станут центрами предпринимательской подготовки, где студенты смогут реализовать свои проекты, а инвесторы – найти перспективные источники для вложения.

Создание университетской стартап-студии будет логичным продолжением политики, которую мы проводим в университете по созданию студенческих стартапов и превращению их в компании, успешно работающие на рынке. Это внесет в уже работающую структуру университета необходимые инструменты финансирования. Олег Баулин, ректор УГНТУ