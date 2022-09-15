Жители Башкирии не будут оплачивать долги соседей по квартплате

Об этом сообщили на круглом столе, организованном Общественной палатой республики. И.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова пояснила, что информация о перекладывании долгов недобросовестных плательщиков на соседей не соответствует действительности.
Если житель не передаёт показания приборов, то в течение трёх месяцев ему будет начисляться среднемесячное потребление, с четвёртого месяца – по завышенному нормативу. Если он не платит, то у него образуется долг перед управляющей компанией, и соседи к нему никакого отношения не имеют. УК должна работать по взысканию долгов, так как при большом их количестве она не сможет содержать дом, пояснила Ирина Голованова.
По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы. Он работает круглосуточно и без выходных. Звонки принимаются по номеру: 8 (347) 277-09-11.