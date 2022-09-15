Жители Башкирии не будут оплачивать долги соседей по квартплате

Об этом сообщили на круглом столе, организованном Общественной палатой республики. И.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова пояснила, что информация о перекладывании долгов недобросовестных плательщиков на соседей не соответствует действительности.

Если житель не передаёт показания приборов, то в течение трёх месяцев ему будет начисляться среднемесячное потребление, с четвёртого месяца – по завышенному нормативу. Если он не платит, то у него образуется долг перед управляющей компанией, и соседи к нему никакого отношения не имеют. УК должна работать по взысканию долгов, так как при большом их количестве она не сможет содержать дом, пояснила Ирина Голованова.

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По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы. Он работает круглосуточно и без выходных. Звонки принимаются по номеру: 8 (347) 277-09-11.

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