Жители Башкирии не будут оплачивать долги соседей по квартплате

Если житель не передаёт показания приборов, то в течение трёх месяцев ему будет начисляться среднемесячное потребление, с четвёртого месяца – по завышенному нормативу. Если он не платит, то у него образуется долг перед управляющей компанией, и соседи к нему никакого отношения не имеют. УК должна работать по взысканию долгов, так как при большом их количестве она не сможет содержать дом, пояснила Ирина Голованова.