Радий Хабиров предложил установить в Башкирии памятник героям спецоперации

Глава Башкортостана предложил установить в республике памятник героям специальной военной операции. С такой инициативой Радий Хабиров в качестве секретаря регионального отделения «Единой России» выступил на расширенном заседании политсовета партии.

Мемориал должен нести идею дружбы народов, подчеркивая тем самым, что Родину защищают представители различных национальностей. Наглядный тому пример – подвиги военнослужащих на Донбассе. На сегодня три уроженца Башкортостана посмертно удостоены звания Героя России.

Один из них Серафимов – представитель русской национальности, Тамерлан Ильгамов – представитель башкирской национальности, и Насибуллин – представитель удмуртской национальности. Мы начинаем работу по поиску мест, будем согласовывать с общественностью, с жителями Уфы, где возможно установить данный памятник, и начинаем процесс объявления конкурсной процедуры, чтобы определить среди скульпторов, кто же будет это делать.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике
Фото №1 - Радий Хабиров предложил установить в Башкирии памятник героям спецоперации

В ходе заседания политсовета партии обсудили планы работы республиканского отделения и ключевые задачи по подготовке к предстоящим избирательным кампаниями. Так, в 2023-м пройдут выборы в региональное Госсобрание и в сельсоветы, а в 2024-м выбирать будут президента страны и главу Башкортостана. Подойти к подготовке этих событий нужно максимально ответственно. Радий Хабиров напомнил, какие качества должны отличать кандидатов от «Единой России». Это должны быть компетентные, современно мыслящие и инициативные специалисты, что немаловажно – порядочные люди.

Радий Фаритович поставил четкие задачи, чтобы к выборам партия готовилась не номинально, а конкретно. Чтобы проекты, которые реализует партия, носили прикладной характер, относились к каждому жителю республики, чтобы каждый почувствовал, что партия рядом, партия всегда поможет.

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