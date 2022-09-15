Радий Хабиров предложил установить в Башкирии памятник героям спецоперации

Мемориал должен нести идею дружбы народов, подчеркивая тем самым, что Родину защищают представители различных национальностей. Наглядный тому пример – подвиги военнослужащих на Донбассе. На сегодня три уроженца Башкортостана посмертно удостоены звания Героя России.

Один из них Серафимов – представитель русской национальности, Тамерлан Ильгамов – представитель башкирской национальности, и Насибуллин – представитель удмуртской национальности. Мы начинаем работу по поиску мест, будем согласовывать с общественностью, с жителями Уфы, где возможно установить данный памятник, и начинаем процесс объявления конкурсной процедуры, чтобы определить среди скульпторов, кто же будет это делать.

В ходе заседания политсовета партии обсудили планы работы республиканского отделения и ключевые задачи по подготовке к предстоящим избирательным кампаниями. Так, в 2023-м пройдут выборы в региональное Госсобрание и в сельсоветы, а в 2024-м выбирать будут президента страны и главу Башкортостана. Подойти к подготовке этих событий нужно максимально ответственно. Радий Хабиров напомнил, какие качества должны отличать кандидатов от «Единой России». Это должны быть компетентные, современно мыслящие и инициативные специалисты, что немаловажно – порядочные люди.