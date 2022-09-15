Спортсмены из Башкирии завоевали золото чемпионата России по каратэ

Золотой дубль. Башкирские спортсмены стали лучшими в мужском и женском кумите на чемпионате страны по каратэ. А сборная республики заняла третье место в общекомандном зачете, пропустив вперед только представителей Москвы и Санкт-Петербурга. Как проходят тренировки наших атлетов и к чему готовятся каратисты сейчас?
К своей первой золотой медали чемпионата страны среди взрослых Эрнест Шарафутдинов шел много лет. Ранее уфимский каратист становился бронзовым призером российского турнира. В этом году он сменил весовую категорию и перешел в группу спортсменов до 75 килограммов. К соревнованиям в Казани готовился, но понимал: будет непросто – новые соперники, многие из которых уже становились чемпионами страны и мира.
Для Башкортостана успех в Казани стал историческим. Золотой дубль Эрнеста Шарафутдинова и Далии Андреевой в мужском и женском кумите позволил занять республике третье место в общем зачете среди представленных на турнире 39 регионов страны.
Всего на турнир ездили 4 башкирских спортсмена. Для Анны Кудрявцевой российский чемпионат – первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Пока не удалось попасть даже в восьмерку сильнейших. Еще два года она может выступать на юниорских чемпионатах и первенствах среди атлетов до 20 лет.
Соревнования стали отборочными в сборную страны. Впереди у основной и молодежной национальной команды тренировки в Московской области, где пройдет подготовка к международному турниру по каратэ.