Спортсмены из Башкирии завоевали золото чемпионата России по каратэ

Золотой дубль. Башкирские спортсмены стали лучшими в мужском и женском кумите на чемпионате страны по каратэ. А сборная республики заняла третье место в общекомандном зачете, пропустив вперед только представителей Москвы и Санкт-Петербурга. Как проходят тренировки наших атлетов и к чему готовятся каратисты сейчас? 

К своей первой золотой медали чемпионата страны среди взрослых Эрнест Шарафутдинов шел много лет. Ранее уфимский каратист становился бронзовым призером российского турнира. В этом году он сменил весовую категорию и перешел в группу спортсменов до 75 килограммов. К соревнованиям в Казани готовился, но понимал: будет непросто – новые соперники, многие из которых уже становились чемпионами страны и мира.

Провел пять поединков, но самым волнительным для меня был финал. Мы знали, какую технику будет применять соперник, мы предполагали и готовились.

Эрнест Шарафутдинов, чемпион России по каратэ-2022

Для Башкортостана успех в Казани стал историческим. Золотой дубль Эрнеста Шарафутдинова и Далии Андреевой в мужском и женском кумите позволил занять республике третье место в общем зачете среди представленных на турнире 39 регионов страны.

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Далия Андреева в категории до 50 килограммов, после травмы она восстановилась и смогла взять реванш у представительницы Московской области. Финал прошел нервный, но уверенно она взяла свою золотую медаль.

Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Башкортостана

Всего на турнир ездили 4 башкирских спортсмена. Для Анны Кудрявцевой российский чемпионат – первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Пока не удалось попасть даже в восьмерку сильнейших.  Еще два года она может выступать на юниорских чемпионатах и первенствах среди атлетов до 20 лет. 

Пенальти

Это были мои первые соревнования. Мне еще нет 18 лет. Это был первый опыт. Были более опытные соперницы, и было тяжело.

Анна Кудрявцева, участница чемпионата России по каратэ, кандидат в мастера спорта по каратэ

Соревнования стали отборочными в сборную страны. Впереди у основной и молодежной национальной команды тренировки в Московской области, где пройдет подготовка к международному турниру по каратэ.

Пенальти
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