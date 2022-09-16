В Чишминской больнице установили новый томограф

Современная медицина для сельчан. Больницы и поликлиники республики продолжают пополняться оборудованием, за которым пациентам ранее приходилось ездить в город. Для проведения высокоточных обследований в Чишминской ЦРБ по поручению главы республики появился компьютерный томограф.

Пациенты теперь проходят диагностику быстро и качественно, а главное – в местной больнице. В прошлом году благодаря аппарату на ранних стадиях выявлены более 40 пациентов с онкологией.

По поручения Радия Хабирова этот аппарат появился у нас. Он нам был очень нужен. Радик Галимов, главный врач Чишминской центральной районной больницы

Врач-рентгенолог Мирослава Кильметова работает в больнице столько же, столько и томограф. Их дуэт усиливает точность диагноза. В Чишминскую ЦРБ врач устроилась, приняв участие в программы «Земский доктор».