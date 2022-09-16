Стихи башкирского поэта Мустая Карима перевели на кумыкский язык

«Багавутдин Самадов — пока единственный поэт из Дагестана, кто перевёл башкирского поэта М. Карима на кумыкский язык. Только в 70-х годах прошлого века наш великий поэт Расул Гамзатов перевёл стихи Мустая Карима на аварский язык, и больше никто из дагестанских поэтов не переводил его стихи. Добавим, что Мустай Карим и Расул Гамзатов были очень близкими друзьями и известными поэтами. Выражаем надежду, что молодой кумыкский поэт, переводчик Багавутдин Самадов своими художественными переводами привносит лепту в дело развития и укрепления межлитературных связей нашей многонациональной страны», — отмечается в предисловии к новой книге журналиста и поэта Багавутдина Самадова.