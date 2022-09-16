Стихи башкирского поэта Мустая Карима перевели на кумыкский язык

В Махачкале был опубликован сборник стихотворений башкирского поэта Мустая Карима. Творчество писателя перевели на кумыкский язык.
Учёный Ахат Салихов сообщил ИА «Башинформ», что типография «Формат» издала сборник стихов «Гёнгюм — йырда…» («В песне — думы…») тиражом в 700 экземпляров.
С башкирского на кумыкский язык стихи Мустая Карима перевёл дагестанский кумыкский поэт и журналист, член Союзов журналистов России и российских писателей Багавутдин Самадов. В настоящее время он является начальником отдела пресс-службы администрации Карабудахкентского района Дагестана.
Отметим, что стихи Мустая Карима также даны в языке оригинала и в переводе на русский язык. Предисловие написали Агарагим Султанмурадов, Ахат Салихов, Гульназ Кутуева и Григорий Адаров.
«Багавутдин Самадов — пока единственный поэт из Дагестана, кто перевёл башкирского поэта М. Карима на кумыкский язык. Только в 70-х годах прошлого века наш великий поэт Расул Гамзатов перевёл стихи Мустая Карима на аварский язык, и больше никто из дагестанских поэтов не переводил его стихи. Добавим, что Мустай Карим и Расул Гамзатов были очень близкими друзьями и известными поэтами. Выражаем надежду, что молодой кумыкский поэт, переводчик Багавутдин Самадов своими художественными переводами привносит лепту в дело развития и укрепления межлитературных связей нашей многонациональной страны», — отмечается в предисловии к новой книге журналиста и поэта Багавутдина Самадова.
Багавутдин Самадов является также автором ещё трех сборников стихов, некоторые из которых переведены на русский, башкирский, азербайджанский, балкарский, турецкий, якутский, узбекский и другие языки.