В Уфе проходит конференция, посвященная Всемирному дню безопасности пациента

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения проводит ряд мероприятий, посвященных дате.

Вопросы безопасности пациентов сегодня обсуждают и в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Там  открылась научно-практическая конференция. В этом году она проходит под эгидой лекарственной безопасности. В нынешней политической ситуации этот вопрос стал более актуальным. Тренд на импортозамещение и появление новых препаратов делает актуальным вопрос эффективности и безопасности лекарств.

Вопросы лекарственной безопасности также подразумевают и эффективность лекарственной терапии. Отрадно отметить, что именно Башкортостан является одним из лидеров в вопросах качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе лекарственной безопасности.

Олег Куликов, главный специалист Национального института качества Росздравнадзора
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