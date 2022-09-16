В Уфе проходит конференция, посвященная Всемирному дню безопасности пациента

Вопросы безопасности пациентов сегодня обсуждают и в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Там открылась научно-практическая конференция. В этом году она проходит под эгидой лекарственной безопасности. В нынешней политической ситуации этот вопрос стал более актуальным. Тренд на импортозамещение и появление новых препаратов делает актуальным вопрос эффективности и безопасности лекарств.