Семьи погибших в СВО добровольцев из Башкирии смогут получить региональные выплаты

В правительстве разработали проект соответствующего постановления. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Желающие могут направить свои предложения по документу до 19 сентября, сообщается на сайте Минтруда Башкортостана. Порядок назначения выплаты единовременной материальной помощи членам семей погибших военнослужащих был утвержден в республике в апреле. Единовременная материальная помощь назначается и выплачивается членам семей погибших военнослужащих, принимавших участие в СВО с 24 февраля. Единовременная матпомощь семье погибшего военнослужащего составляет 2 млн рублей.