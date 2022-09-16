В Башкирии водителю, из-за которого погибли два человека, ужесточили наказание

В Башкирии прокуратура добилась ужесточения наказания для водителя, по вине которого погибли два человека. Инцидент произошёл в октябре 2021 года.
57-летний житель Елабуги на «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В аварии погибли два пассажира, а ещё один получил тяжёлые травмы.
За совершение ДТП мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год. После обжалования суд изменил приговор, усилив наказание до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении.