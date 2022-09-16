В Башкирии водителю, из-за которого погибли два человека, ужесточили наказание

За совершение ДТП мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год. После обжалования суд изменил приговор, усилив наказание до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении.