В Уфе два ребёнка попали под колёса авто

В Уфе за последние сутки в авариях пострадали два маленьких ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

32-летний водитель на «Хёндай Солярис» во дворе дома №40 по улице 50 лет СССР наехал на 7-летнего мальчика. Ребёнок выбежал на дорогу внезапно. Ему потребовалась помощь врачей.