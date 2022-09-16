В Уфе два ребёнка попали под колёса авто

В Уфе за последние сутки в авариях пострадали два маленьких ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
32-летний водитель на «Хёндай Солярис» во дворе дома №40 по улице 50 лет СССР наехал на 7-летнего мальчика. Ребёнок выбежал на дорогу внезапно. Ему потребовалась помощь врачей.
Подобный случай произошёл во дворе дома №199/1 по улице Менделеева. 46-летний мужчина на «Тойота Спринтер Кариб» наехал на 5-летнего ребёнка. Он тоже внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. Врачи оказали ему необходимую помощь.