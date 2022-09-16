Башкирия подписала ряд соглашений на полях Петербургского газового форума

До конца 2024 года в Уфе появятся ещё три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Башкортостан и «ГазРесурс» договорились о сотрудничестве на Петербургском международном газовом форуме.
Инвестиции в проект составят 270 млн рублей. Помимо этого, «ГазРесурс» построит в Благовещенском районе заводы по производству газовых баллонов, амортизаторов для легковых автомобилей, фанеры и ориентированно-стружечных плит в Учалинском районе, будет разрабатывать медноколчеданные, железорудные, газоконденсатные месторождения. Сейчас компания запустила инвестпроекты в республике стоимостью 1,3 млрд рублей.
Также на ПМГФ правительство Башкортостана и «Салаватский катализаторный завод» подписали допсоглашение к инвестконтракту по организации производства порошкового силикагеля. Предполагается увеличить инвестиции с 450 млн рублей до 546 млн. Завод работает с ноября 2020-го, импортозамещает зарубежные аналоги порошковых силикагелей. Башкортостан не стал в этом году выставлять отдельный стенд на Петербургском международном газовом форуме, но в нем активно участвуют предприятия республики.