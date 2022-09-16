Башкирия подписала ряд соглашений на полях Петербургского газового форума

До конца 2024 года в Уфе появятся ещё три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Башкортостан и «ГазРесурс» договорились о сотрудничестве на Петербургском международном газовом форуме.

Инвестиции в проект составят 270 млн рублей. Помимо этого, «ГазРесурс» построит в Благовещенском районе заводы по производству газовых баллонов, амортизаторов для легковых автомобилей, фанеры и ориентированно-стружечных плит в Учалинском районе, будет разрабатывать медноколчеданные, железорудные, газоконденсатные месторождения. Сейчас компания запустила инвестпроекты в республике стоимостью 1,3 млрд рублей.

Спасибо большое республике, очень помогает. Планирует вложить в завод около 1,4 млрд рублей, а ввести его в эксплуатацию – в начале 2025 года.

Рамиль Габдракипов, директор компании «ГазРесурс»
Фото №1 - Башкирия подписала ряд соглашений на полях Петербургского газового форума

Также на ПМГФ правительство Башкортостана и «Салаватский катализаторный завод» подписали допсоглашение к инвестконтракту по организации производства порошкового силикагеля. Предполагается увеличить инвестиции с 450 млн рублей до 546 млн. Завод работает с ноября 2020-го, импортозамещает зарубежные аналоги порошковых силикагелей. Башкортостан не стал в этом году выставлять отдельный стенд на Петербургском международном газовом форуме, но в нем активно участвуют предприятия республики.

Предприятия видят необходимость показывать свою продукцию в условиях импортозамещения. Плотно работаем с «Газпромом», только в дорожной карте 25 предприятий, сейчас мы это количество существенно расширяем. Сегодня сделан акцент на СПГ, компримированный газ, республика является лидером в АГНКС, входит в тройку лучших по развитию газомоторки, по СПГ выходим в декабре на площадку строительства завода.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства по научно-технологическому развитию, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ