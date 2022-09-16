Башкирия подписала ряд соглашений на полях Петербургского газового форума

Также на ПМГФ правительство Башкортостана и «Салаватский катализаторный завод» подписали допсоглашение к инвестконтракту по организации производства порошкового силикагеля. Предполагается увеличить инвестиции с 450 млн рублей до 546 млн. Завод работает с ноября 2020-го, импортозамещает зарубежные аналоги порошковых силикагелей. Башкортостан не стал в этом году выставлять отдельный стенд на Петербургском международном газовом форуме, но в нем активно участвуют предприятия республики.