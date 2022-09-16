В Уфе стартовало юниорское первенство России по биатлону

Сегодня в Уфе стартовало первенство России среди юниорок и юниоров до 21 года по биатлону. В нем примут участие коллективы из 26 субъектов страны.

Самые многочисленные команды представят Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский край, а также хозяева соревнований. Всего на старт выйдут 250 биатлонистов.