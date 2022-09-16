В Уфе стартовало юниорское первенство России по биатлону

Сегодня в Уфе стартовало первенство России среди юниорок и юниоров до 21 года по биатлону. В нем примут участие коллективы из 26 субъектов страны.
Самые многочисленные команды представят Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский край, а также хозяева соревнований. Всего на старт выйдут 250 биатлонистов.
После реконструкции комплекса и обновления асфальтового покрытия регионы все чаще выбирают Уфу в качестве места проведения соревнований и сборов. В марте здесь прошли этап кубка России и Спартакиада учащихся. Летом в столице республики тренировалась основная национальная команда. Эти соревнования продлятся до 21 сентября. Завтра состоится роллер-гонка на 12,5 и 15 километров у юниорок и юниоров.