В Чишминской ЦРБ появился компьютерный томограф

Современная медицина для сельчан. Больницы и поликлиники республики продолжают пополняться оборудованием, за которым пациентам ранее приходилось ездить в город. Для проведения высокоточных обследований в Чишминской ЦРБ по поручению главы республики появился компьютерный томограф. Пациенты теперь проходят диагностику быстро и качественно, а главное – в местной больнице.
Боль в пояснице, причина которой неизвестна, – симптом неприятный. Жительница деревни Пенза к местным специалистам с жалобой обратилась сразу. Для диагностики потребовалось несколько минут времени и смирное лежание.
Компьютерный томограф стал помощником для врачей Чишминской ЦРБ. В прошлом году благодаря аппарату на ранних стадиях выявлено более 40 пациентов с онкологией.
Аппарат есть, а значит, быть и специалисту. Врач-рентгенолог Мирослава Кильметова работает в больнице столько же, столько и томограф. Их дуэт усиливает точность диагноза. В Чишминскую ЦРБ врач устроилась, приняв участие в программе «Земский доктор».
По программе модернизации первичного звена в реанимационном отделении больницы появились аппараты ИВЛ – в период пандемии это было самое задействованное оборудование.
Онколог, ЛОР-врач и невропатолог – этих специалистов здесь ждут на работу, в целом же кадровая укомплектованность высокая, отмечает руководство больницы. Работать при этом медики должны быть готовы и вне медучреждения – имеющийся автопарк в этом году пополнился машиной для выезда к паллиативным пациентам.