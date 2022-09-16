В Чишминской ЦРБ появился компьютерный томограф

Современная медицина для сельчан. Больницы и поликлиники республики продолжают пополняться оборудованием, за которым пациентам ранее приходилось ездить в город. Для проведения высокоточных обследований в Чишминской ЦРБ по поручению главы республики появился компьютерный томограф. Пациенты теперь проходят диагностику быстро и качественно, а главное – в местной больнице.

Боль в пояснице, причина которой неизвестна, – симптом неприятный. Жительница деревни Пенза к местным специалистам с жалобой обратилась сразу. Для диагностики потребовалось несколько минут времени и смирное лежание.

Раньше в Уфу ездили, а тут близко, хорошо, что открыли у нас. Алия Нуриахметова

Компьютерный томограф стал помощником для врачей Чишминской ЦРБ. В прошлом году благодаря аппарату на ранних стадиях выявлено более 40 пациентов с онкологией.

По поручению Радия Хабирова этот аппарат появился у нас. Он нам был очень нужен. Радик Галимов, главный врач Чишминской центральной районной больницы

Аппарат есть, а значит, быть и специалисту. Врач-рентгенолог Мирослава Кильметова работает в больнице столько же, столько и томограф. Их дуэт усиливает точность диагноза. В Чишминскую ЦРБ врач устроилась, приняв участие в программе «Земский доктор».

Точный аппарат, особенно при ковиде помогло. Выявить, есть ли поражение. Мирослава Кильметова, врач-рентгенолог Чишминской центральной районной больницы

По программе модернизации первичного звена в реанимационном отделении больницы появились аппараты ИВЛ – в период пандемии это было самое задействованное оборудование.