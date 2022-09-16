Парламент Башкирии предлагает увеличить штрафы за незаконный сбор черного и цветного металла

Парламент Башкирии решил предложить Госдуме РФ увеличить штрафы за незаконный сбор металлолома. Предложение правительства – повысить штраф до 400 тысяч рублей.

Фото №1 - Парламент Башкирии предлагает увеличить штрафы за незаконный сбор черного и цветного металла

– Законопроект направлен на борьбу с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, – рассказал спикер Константин Толкачев. – Предлагается вынести эту деятельность в отдельный состав административного правонарушения и установить штрафные санкции.

Штрафы коснутся тех, кто без лицензии занимается заготовкой, хранением, переработкой и продажей металлолома. Индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей, юридических лиц – на 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении на 400 тысяч. Кроме того, предлагается конфисковать металл.

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