В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова

В парке «Патриот» открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова. В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана, а также родители погибшего в спецоперации командира спецназа. Напомним, офицер со своим подразделением несколько часов удерживал оборону здания, а затем собственным телом накрыл вражескую гранату. О подвиге старшего лейтенанта и о том, как почтили его память, – в нашем сюжете.
Вот тот самый миг между прошлым и будущим, ради которого Максим Серафимов и совершил свой ратный подвиг. Выпускник Воздушно-десантного училища не мог по-другому, говорят его родители. Цветы к стеле Героя России несут руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и ветераны боевых действий. Траурный букет возложил и Радий Хабиров, подчеркнув, что республика всегда будет чтить память защитников Родины и заботиться об их семьях.
Максим Серафимов, будучи командиром спецназа, с первых дней принимал участие в специальной военной операции. В ходе разведки его отряд попал под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника. Более десяти часов бойцы удерживали оборону занятого ими здания, отражая атаки из танков и гранатометов.
При очередном штурме противник забросал отряд гранатами, одна из которых упала в двух метрах от российских военнослужащих. Оттолкнув товарища, Серафимов накрыл снаряд своим телом.
За мужество и героизм старшему лейтенанту Максиму Серафимову посмертно присвоили звание Героя России. В свою очередь Указом Главы Башкортостана имя офицера отныне будет носить школа, в которой он учился, и парк «Патриот», в котором уже вовсю обучают будущих защитников Родины.
Проходя по корпусу военно-учебного центра, главе республики и родителям Максима Серафимова показали именной класс, в котором будет представлена экспозиция из личных вещей офицера. В кабинете также оформили парту героя, за которой будут сидеть лучшие курсанты.
Максим Серафимов стал одним из трех уроженцев республики, кому в ходе спецоперации присвоили звание Героя России. На церемонии открытия стелы присутствовал брат еще одного погибшего военнослужащего Игоря Насибуллина. Память о каждом обязательно увековечат, а их подвиги уже вошли в историю и навсегда будут примером настоящего мужества и доблести.