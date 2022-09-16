В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова

В парке «Патриот» открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова. В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана, а также родители погибшего в спецоперации командира спецназа. Напомним, офицер со своим подразделением несколько часов удерживал оборону здания, а затем собственным телом накрыл вражескую гранату. О подвиге старшего лейтенанта и о том, как почтили его память, – в нашем сюжете.

Вот тот самый миг между прошлым и будущим, ради которого Максим Серафимов и совершил свой ратный подвиг. Выпускник Воздушно-десантного училища не мог по-другому, говорят его родители. Цветы к стеле Героя России несут руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и ветераны боевых действий. Траурный букет возложил и Радий Хабиров, подчеркнув, что республика всегда будет чтить память защитников Родины и заботиться об их семьях.

Все вы знаете обстоятельства его подвига. Мы восхищаемся и гордимся им. Гордимся тысячами наших парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Вся страна и республика воюют за свою свободу и защищают Донбасс. Уважаемые Владимир Викторович и Алина Олеговна! Мы благодарим вас за то, что вы воспитали настоящего героя. Память Максима Серафимова и всех, кто погиб, защищая Родину, – святая для нас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова

Максим Серафимов, будучи командиром спецназа,  с первых дней принимал участие в специальной военной операции. В ходе разведки его отряд попал под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника. Более десяти часов бойцы удерживали оборону занятого ими здания, отражая атаки из танков и гранатометов.

Как уж судьба распорядилась, он выполнил свой долг. Его девиз офицера был: «Долг – Родине, честь –  никому». Так он и поступил.

Алина Серафимова, мать Максима Серафимова

При очередном штурме противник забросал отряд гранатами, одна из которых упала в двух метрах от российских военнослужащих. Оттолкнув товарища, Серафимов накрыл снаряд своим телом.

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Фото №2 - В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова

Что он думал в тот момент, не знает никто, кроме него самого. Он накрыл собой гранату и спас личный состав. Это говорит о воспитании в семье, о воспитании в училище и характеризует его как командира.

Валерий Черный, председатель региональной общественной организации «Союз пограничников «Стражи границы» Республики Башкортостан»

Много разговоров о том, что молодое поколение такое-сякое. Вот он, представитель молодого поколения, ничем не хуже великих полководцев, таких, как генерал Шаймуратов.

Альбина Уразова, директор центра образования №40 с углублённым изучением отдельных предметов им. Героя Российской Федерации М.В. Серафимова г. Уфы

За мужество и героизм старшему лейтенанту Максиму Серафимову посмертно присвоили звание Героя России. В свою очередь Указом Главы Башкортостана  имя офицера отныне будет носить школа, в которой он учился, и парк «Патриот», в котором уже вовсю обучают будущих защитников Родины.

С этого плаца мы отправляли наших шаймуратовцев и доставаловцев, которые уже вступили в бой на передовой. Наша задача – поддержка СВО и наших воинов. Для меня эта поддержка заключается в том, чтобы обеспечить стабильность экономики, чтобы республика развивалась, планы не останавливались. Это внимание к семьям погибших и воюющих. Они должны сражаться спокойно, зная, что здесь к их родным уважительное отношение, что их поддержат во всем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проходя по корпусу военно-учебного центра, главе республики и родителям Максима Серафимова показали именной класс, в котором будет представлена экспозиция из личных вещей офицера. В кабинете также оформили парту героя, за которой будут сидеть лучшие курсанты.

Максим Серафимов стал одним из трех уроженцев республики, кому в ходе спецоперации присвоили звание Героя России. На церемонии открытия стелы присутствовал брат еще одного погибшего военнослужащего Игоря Насибуллина. Память о каждом обязательно увековечат, а их подвиги уже вошли в историю и навсегда будут примером настоящего мужества и доблести.

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