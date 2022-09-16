Радий Хабиров принял участие в «Гонке героев»

В парке «Патриот» сегодня прошла «Гонка героев», которую пробежали члены правительства и главы муниципалитетов. К слову, участие приняли также Радий Хабиров и отец Героя России Максима Серафимова, которые прошли дистанцию в одной команде.

К препятствиям и испытаниям им точно не привыкать. Такова их работа, впрочем, здесь трасса все же диктует новые вызовы. Преодолевать преграды приходится при помощи канатов, а также многочисленных рукоходов. После прохождения каждого из этапов глава республики как настоящий капитан команды помогает своим коллегам.

Говорят, это одно из лучших мест для организации «Гонки героев». Мы хотим, чтобы здесь жизнь кипела. Сегодня особая гонка, она посвящена открытию стелы в честь Героя России Максима Серафимова, нашего земляка, десантника. Со мной в команде бежит его отец, очень достойно, в хорошей форме. Это дружба, это спорт, это построение команды, это доверие друг к другу, это взаимовыручка. – Сложно? – Немножко да. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, бегущий в одной команде с главой отец Героя России Владимир Серафимов, несмотря на свой возраст, поблажек не терпит.

Полосу препятствий бок о бок проходят главы муниципалитетов, министры и члены правительства.

В жизни проходил полосу препятствий, поэтому спокойно проходим сейчас, тем более идем в команде, все помогают друг другу. Своих не бросаем, поэтому вместе идем дружно. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

На трассе десятки испытаний. Участие чиновников – вовсе не развлечения ради. Пробегая трассу, они демонстрируют настоящий командный дух, волю к победе и достижению результата, что так важно в их повседневной работе.

Ощущения замечательные, настроение еще лучше, потому что мы все в команде, помогаем друг другу, это нас очень сплачивает. Спасибо организаторам, что собрали нас. Погода замечательная, не жарко. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Никаких поблажек, невзирая на чин и статус. И если команда не смогла самостоятельно справиться с испытанием, то, как в обычной «Гонке героев», они делают коллективные приседания, чтобы затем побежать дальше.

Трасса «Гонки героев» не делает скидок никому. Все эти испытания с трудом проходят профессионалы, что уж говорить о любителях. И упасть в грязь здесь совсем не стыдно.