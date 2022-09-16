Радий Хабиров принял участие в «Гонке героев»

В парке «Патриот» сегодня прошла «Гонка героев», которую пробежали члены правительства и главы муниципалитетов. К слову, участие приняли также Радий Хабиров и отец Героя России Максима Серафимова, которые прошли дистанцию в одной команде.
К препятствиям и испытаниям им точно не привыкать. Такова их работа, впрочем, здесь трасса все же диктует новые вызовы. Преодолевать преграды приходится при помощи канатов, а также многочисленных рукоходов. После прохождения каждого из этапов глава республики как настоящий капитан команды помогает своим коллегам.
К слову, бегущий в одной команде с главой отец Героя России Владимир Серафимов, несмотря на свой возраст, поблажек не терпит.
Полосу препятствий бок о бок проходят главы муниципалитетов, министры и члены правительства.
На трассе десятки испытаний. Участие чиновников – вовсе не развлечения ради. Пробегая трассу, они демонстрируют настоящий командный дух, волю к победе и достижению результата, что так важно в их повседневной работе.
Никаких поблажек, невзирая на чин и статус. И если команда не смогла самостоятельно справиться с испытанием, то, как в обычной «Гонке героев», они делают коллективные приседания, чтобы затем побежать дальше.
Трасса «Гонки героев» не делает скидок никому. Все эти испытания с трудом проходят профессионалы, что уж говорить о любителях. И упасть в грязь здесь совсем не стыдно.
Уставшие и довольные, все участники доходят до финиша. В этой гонке проигравших нет. Все они – победители и единая управленческая команда республики, которая продолжит выполнять одно общее дело.