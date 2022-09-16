В Минздраве Башкирии рассказали, достаточно ли в республике вакцины от коронавируса

Жителей республики зовут на прививку. В Башкортостане продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки выявлено 638 новых случаев COVID-19.

Лечение в стационарах сейчас получают 257 человек. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов. Увеличивается и число привитых людей. Только за последние сутки вакцину получили свыше 12 тысяч жителей республики. Количество ревакцинированных в регионе превысило 854 тысячи человек.

Сейчас в Башкортостане насчитывается порядка 80 тысяч доз вакцины как первого, так и второго компонента. К тому же Министерство здравоохранения республики уже подало заявку на получение ещё порядка ста тысяч доз медицинского препарата.