Спортсменки из Башкирии завоевали серебро чемпионата России по лёгкой атлетике

Башкирские спортсменки попали в призовую тройку чемпионата России по лёгкой атлетике. Соревнования по эстафетному бегу прошли в Адлере. Четвёрка девушек из нашей республики финишировала на втором месте.
Аделина Нигматуллина, Светлана Андрющенко, Алина Саитова и Алена Самиева. Великолепная четвёрка из Башкортостана. Собрали девушек из разных концов республики. Аделина Нигматуллина представляет Стерлитамак, Алина Саитова – Дюртюли. Светлана и Алена сейчас тренируются в Уфе. При этом Алена – воспитанница спортивной школы Нефтекамска. В столицу республики она переехала совсем недавно.
Второе место башкирские легкоатлетки завоевали в упорной борьбе с командами Санкт-Петербурга и Москвы.
Сезон в лёгкой атлетике продолжается. Впереди всероссийские соревнования «Шиповка юных». Там республику представит 50 спортсменов. В середине октября в Оренбурге пройдёт чемпионат России по легкоатлетическому кроссу.
Два башкирских легкоатлета могут получить нейтральный статус. Это Эдуард Батыршин и Альбина Гадельшина. Это позволит им выступать в международных соревнованиях. Сложнее ситуация у отбывшего дисквалификацию прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Сейчас он вынужден набирать форму на российских стартах.
В целом легкоатлетический сезон прошёл для башкирских спортсменов успешно. Альбина Гадельшина выиграла дистанцию 10 000 метров на Всероссийской Спартакиаде. Эдуард Батыршин там же был третьим на дистанции 3000 метров с препятствиями, а на чемпионате России в Чебоксарах он стал вторым.