Спортсменки из Башкирии завоевали серебро чемпионата России по лёгкой атлетике

Башкирские спортсменки попали в призовую тройку чемпионата России по лёгкой атлетике. Соревнования по эстафетному бегу прошли в Адлере. Четвёрка девушек из нашей республики финишировала на втором месте.

Аделина Нигматуллина, Светлана Андрющенко, Алина Саитова и Алена Самиева. Великолепная четвёрка из Башкортостана. Собрали девушек из разных концов республики. Аделина Нигматуллина представляет Стерлитамак, Алина Саитова – Дюртюли. Светлана и Алена сейчас тренируются в Уфе. При этом Алена – воспитанница спортивной школы Нефтекамска. В столицу республики она переехала совсем недавно.

В мае перешла в Уфу. Это открывает больше возможностей. Этот сезон стал очень успешным. Я на всех дистанциях ставила личные рекорды. Переход был правильным решением. Алёна Самиева, серебряный призёр чемпионата России по эстафетному бегу

Второе место башкирские легкоатлетки завоевали в упорной борьбе с командами Санкт-Петербурга и Москвы.

Так как это был последний старт в сезоне, подготовка была не такая серьёзная. Помягче чуть-чуть. Мы, в принципе, хорошо подвелись. Забегом я была довольна. Мы всё ровненько, красиво пробежали. Светлана Андрющенко, серебряный призёр чемпионата России по эстафетному бегу

Сезон в лёгкой атлетике продолжается. Впереди всероссийские соревнования «Шиповка юных». Там республику представит 50 спортсменов. В середине октября в Оренбурге пройдёт чемпионат России по легкоатлетическому кроссу.

Мы туда выезжаем двумя командами. Если мы занимаем второе место, мы считаем, что это неудачное выступление. Потому что за последние годы мы всегда выигрываем. Геннадий Алексеев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лёгкой атлетике

Два башкирских легкоатлета могут получить нейтральный статус. Это Эдуард Батыршин и Альбина Гадельшина. Это позволит им выступать в международных соревнованиях. Сложнее ситуация у отбывшего дисквалификацию прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Сейчас он вынужден набирать форму на российских стартах.

Он взял высоту, выиграл несколько стартов. Сейчас он выступает за Москву. Мы рассчитываем, что он будет параллельно выступать за Башкирию. Альберт Газизов, куратор лёгкой атлетики в Республике Башкортостан