В России за сутки коронавирус подтвердился более чем у 58 тысяч человек

Уровень ежедневно выявляемых фактов коронавируса на территории России продолжает расти. За сутки обнаружено еще 58 305 фактов заражения.
Согласно федеральным данным на 17 сентября, в стране с начала пандемии зарегистрировали 20 382 344 случаев коронавирусной инфекции. Выписано по выздоровлению в общей сложности 19 344 838 пациентов, из них за сутки выписали 49 838 человек.
Скончались от коронавируса за весь период пандемии 385 944 пациентов, в том числе 107 – за последние сутки. Госпитализировано за последние 24 часа 4 216 пациентов.