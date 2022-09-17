В Башкирии ночью загорелся жилой дом, а следом – авто, погиб человек

В Башкирии во втором часу ночи на территории Туймазинского района в н.п. Гафурово загорелся жилой дом. Но сообщение о пожаре поступило слишком поздно.

Прибывшие пожарные зафиксировали, что щитовой дом размерами 7х8 метров был уже почти полностью уничтожен пламенем. Кроме того, огонь повредил припаркованный радом легковой автомобиль ВАЗ-2105.

Примерно в 2:40 открытое горение удалось ликвидировать. От дома практически ничего не осталось, также было обнаружено тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Причину происшествия предстоит выяснить дознавателю МЧС.