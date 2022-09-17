В Уфе завершается подготовка систем к новому отопительному сезону 2022-2023

В Уфе 16 сентября на совещании по вопросам функционирования ЖКХ обсудили готовность к предстоящему отопительному сезону. Также речь шла и о готовности коммунальной техники к зимнему периоду.

Фото №1 - В Уфе завершается подготовка систем к новому отопительному сезону 2022-2023

По информации администрации Уфы, к работе в осенне-зимний период полностью готовы 419 единиц техники. Также завершается подготовка к отопительному сезону.

На данный момент в жилых домах, которые обслуживает УЖХ районов, на 97,2% завершена заполняемость системы отопления очищенной водой, в домах, которые обслуживают УК и ТСЖ, эта работа проведена на 85,4%. В социальных объектах – на 88,2%.

У нас наступает самый серьезный период – запуск тепла. На этой неделе мы должны завершить заполнение систем отопления. Погода пока стоит хорошая, но по прогнозам синоптиков уже во второй половине октября ожидается снег. Соответственно, мы должны быть готовы на 100%.

Сергей Кожевников, первый замглавы администрации Уфы

Фото: администрация Уфы

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