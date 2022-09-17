В Уфе завершается подготовка систем к новому отопительному сезону 2022-2023

У нас наступает самый серьезный период – запуск тепла. На этой неделе мы должны завершить заполнение систем отопления. Погода пока стоит хорошая, но по прогнозам синоптиков уже во второй половине октября ожидается снег. Соответственно, мы должны быть готовы на 100%.

Сергей Кожевников, первый замглавы администрации Уфы