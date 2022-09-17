В Уфе завершается подготовка систем к новому отопительному сезону 2022-2023

В Уфе 16 сентября на совещании по вопросам функционирования ЖКХ обсудили готовность к предстоящему отопительному сезону. Также речь шла и о готовности коммунальной техники к зимнему периоду.
По информации администрации Уфы, к работе в осенне-зимний период полностью готовы 419 единиц техники. Также завершается подготовка к отопительному сезону.
На данный момент в жилых домах, которые обслуживает УЖХ районов, на 97,2% завершена заполняемость системы отопления очищенной водой, в домах, которые обслуживают УК и ТСЖ, эта работа проведена на 85,4%. В социальных объектах – на 88,2%.
Фото: администрация Уфы